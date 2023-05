Deere & Co : relève ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Deere & Co bondit dans les échanges avant-Bourse à Wall Street après que le géant américain des engins agricoles eut relevé sa guidance de profits pour l'année 2023 du fait d'une forte demande. Le management attend désormais un bénéfice net compris entre 9,25 et 9,50 milliards de dollars contre une précédente guidance de 8,75 à 9,25 Mds$. Il cite une demande saine pour les équipements agricoles et de construction et un environnement d'exploitation amélioré.

"Bien que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement continuent de présenter un défi, nous constatons une nouvelle amélioration", a déclaré le directeur général de la firme, John May. La société basée à Moline, dans l'Illinois, est un indicateur de la santé de l'industrie agricole étant donné sa position de plus grand producteur mondial de machines agricoles.

Le bénéfice net de la société, sur son second trimestre fiscal, a atteint 2,86 milliards de dollars, ou 9,65 dollars par action, contre 2,49 Mds$ de consensus. Les revenus ont bondi de 34% à 16,08 milliards de dollars, contre 14,85 Mds$ de consensus.