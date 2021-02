Deere bondit, vers un exercice record

Deere bondit, vers un exercice record









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deere bondit en pré-séance à Wall Street. Le géant américain des équipements agricoles a revu à la hausse ses objectifs annuels après avoir plus que doublé ses bénéfices sur le premier trimestre de son exercice décalé. Sur les trois premiers mois de son exercice financier, le groupe a enregistré un profit net de 1,22 Md$ ou 3,87$ par action contre un profit de 517 M$ ou 1,63$ par titre un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bpa de 2,14$. Les ventes ont progressé de 19% à 9,112 Mds$.

Le management anticipe désormais un profit net annuel compris entre 4,6 et 5 Mds$ contre 3,6 à 4 Mds$ visés précédemment.

2021 se révèle être la saison la plus forte depuis des années pour l'agriculture américaine alors que les prix du maïs, du soja et du blé ont atteint leur plus haut niveau en plus de six ans à la suite de l'augmentation de la demande chinoise et des efforts des gouvernements du monde entier pour constituer des stocks alimentaires pendant la pandémie de Covid-19. Les revenus élevés des récoltes permettent aux agriculteurs de rembourser leurs dettes et d'améliorer leurs machines après des années de conditions de marché difficiles.