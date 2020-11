Deere bien plus optimiste pour 2021

(Boursier.com) — Deere , le géant américain des équipements agricoles, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2020 des profits supérieurs aux attentes. Le groupe se montre par ailleurs optimiste pour l'exercice à venir. Sur le trimestre clos en octobre, le bénéfice par action est ressorti à 2,39$, en croissance de 5% en glissement annuel et nettement supérieur au consensus, qui était de 1,49$. Les ventes mondiales du groupe ont reculé de 2% en glissement annuel pour s'établir à 9,73 milliards de dollars, contre 9,89 milliards de consensus. Le groupe table, pour 2021, sur des ventes d'équipements en croissance de 10 à 15%, ce qui constitue une guidance bien plus positive que lors de la précédente publication trimestrielle. Le bénéfice net devrait ainsi ressortir entre 3,6 et 4 milliards, estime le groupe, qui n'envisageait en mai qu'un profit annuel allant de 1,6 à 2 milliards.