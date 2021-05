Deere a pratiquement triplé ses bénéfices

(Boursier.com) — Deere , le géant américain des engins agricoles, a dépassé facilement les attentes pour son second trimestre fiscal, et se permet ainsi de rehausser ses prévisions financières. Le bénéfice trimestriel par action a représenté 5,68$, contre 4,4$ de consensus et 2,11$ un an avant (chiffres ajustés). Les revenus sur ce trimestre d'avril ont totalisé quant à eux 11 milliards de dollars, dépassant de 6% le consensus, contre 8,2 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Après ce bond de près de 170% des bénéfices trimestriels, l'équipementier agricole de l'Illinois dit tabler, pour l'exercice, sur un bénéfice net allant de 5,3 à 5,7 milliards de dollars. La guidance antérieure allait de 4,6 à 5 milliards. Deere prévient tout de même que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement devraient s'intensifier sur le reste de l'année.