Dee Tech : Barclays proche des 9% de capital et DDV

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 août à l'AMF, la société Barclays Plc a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 29 juillet 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Dee Tech. Elle détient, indirectement par l'intermédiaire des sociétés Barclays Capital Securities Ltd et Barclays Bank Plc qu'elle contrôle, 1.830.982 actions Dee Tech représentant autant de droits de vote, soit 8,88% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Dee Tech hors marché.

A cette occasion, la société Barclays Capital Securities Ltd a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils et détient individuellement 1.632.848 actions Dee tech représentant autant de droits de vote, soit 7,92% du capital et des droits de vote de la société.