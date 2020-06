Dedalus : OPAS visant les actions Dedalus France initiée par Dedalus Italia

Dedalus : OPAS visant les actions Dedalus France initiée par Dedalus Italia









(Boursier.com) — Conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, dans le cas où, à l'issue de l'Offre, le nombre d'actions non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de Dedalus France ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Dedalus France, Dedalus Italia a l'intention de demander à l'AMF, dès la clôture de l'Offre ou dans un délai de trois mois suivant sa clôture, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non présentées à l'Offre (à l'exception des actions auto-détenues) moyennant une indemnisation en numéraire égale au prix de l'Offre, de 0,80 euro par action, nette de tout frais.

En vertu des dispositions de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 23 juin 2020, apposé le visa no20-275 en date du 23 juin 2020 sur la note d'information établie par Dedalus Italia relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Dedalus Italia sur les actions Dedalus France.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, le document "Autres Informations" relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Dedalus Italia, déposé auprès de l'AMF le 23 juin 2020, est mis à la disposition du public ce jour.

La note d'information visée par l'AMF est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur un site internet dédié (www.opas-dedalus.com) et peut être obtenue sans frais auprès de BNP Paribas.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier de l'Offre et Euronext Paris publiera un avis annonçant le calendrier et les principales caractéristiques de l'Offre