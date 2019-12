Dedalus Holding veut acquérir une partie de l'activité logiciels de santé d'Agfa-Gevaert

Dedalus Holding veut acquérir une partie de l'activité logiciels de santé d'Agfa-Gevaert









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dedalus Holding, société détenue à 60% par Ardian et active au niveau international dans le secteur des logiciels de santé clinique, a déposé une offre ferme et entamé des négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une partie de l'activité logiciels de santé d'Agfa-Gevaert. Cette activité génère un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros. Elle comprend les activités de systèmes d'information médicale et d'Integrated Care, ainsi que l'imagerie médicale lorsque celle-ci est étroitement intégrée aux systèmes d'information médicales. Cela concerne essentiellement la région DACH, la France et le Brésil.

Avec un chiffre d'affaires total de 470 millions d'euros, l'opération créerait le leader européen dans le secteur des logiciels de soins de santé, en particulier dans le secteur hospitalier. Le groupe combiné serait présent dans plus de 30 pays et occuperait une position de leader en Italie, en Allemagne et en France.

L'acquisition pourrait donner une impulsion très forte à la consolidation du secteur des logiciels hospitaliers en Europe , déclare Giorgio Moretti, Président de Dedalus Holding. La nécessité d'avoir un opérateur européen dans un secteur où les investissements en R&D sont très élevés est une garantie pour l'ensemble du système de santé européen. Alors que de nombreux facteurs mettent les budgets de tous les pays sous pression financière, ce projet permet de pouvoir réellement compter sur des produits et des technologies devenus indispensables pour réduire le risque clinique, d'améliorer la qualité des soins et des services aux patients et optimiser les coûts croissants pour les contribuables. La transaction créerait le leader paneuropéen dans le secteur des logiciels de soins de santé particulièrement actif dans les trois plus grands pays d'Europe continentale. Le groupe compterait environ 3 500 employés et aurait les compétences nécessaires pour développer une plate-forme de produits innovants pour une industrie qui a besoin d'améliorer son efficacité et ses solutions intégrées .