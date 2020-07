Dedalus France : retrait obligatoire

(Boursier.com) — Conformément à l'avis de l'Autorité des marchés financiers publié ce jour, la société Dedalus Italia procédera le 23 juillet 2020 au retrait obligatoire de toutes les actions Dedalus France (FR0000052623 - DEDAL) non détenues par Dedalus Italia à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée de Dedalus Italia portant sur les actions Dedalus France (à l'exception des actions auto-détenues par Dedalus France).

Le retrait obligatoire portera sur toutes les actions Dedalus France existantes à la date du présent communiqué de presse et non détenues directement ou indirectement par Dedalus Italia à la même date, à l'exception des 272.391 actions Dedalus France auto-détenues, soit un total de 9.402.779 actions Dedalus France représentant 8,35% du capital et 8,35% des droits de vote théorique de Dedalus France.

Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre du retrait obligatoire sera égal au prix de l'offre publique d'achat simplifiée, soit 0,80 euro par action Dedalus France.

A la clôture des comptes des affiliés par Euroclear France, les établissements dépositaires teneurs de comptes demanderont à CACEIS Corporate Trust (affilié Euroclear 023), le paiement de l'indemnisation pour les actions en compte dans leurs livres n'ayant pas été apportées à l'offre publique d'achat simplifiée, puis créditeront les comptes des détenteurs des actions Dedalus France de l'indemnisation leur revenant. CACEIS Corporate Trust a été désigné par Dedalus Italia comme teneur de compte conservateur pour centraliser les opérations d'indemnisation dans le cadre du retrait obligatoire.

Conformément à l'article 237-8 du règlement général de l'AMF, les fonds non affectés, correspondant à l'indemnisation des actions Dedalus France dont les ayants droit sont restés inconnus, seront conservés chez CACEIS Corporate Trust pendant dix ans à compter de la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds seront tenus à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

Les actions Dedalus France seront radiées de la cote sur Euronext à Paris, après la clôture du marché, le 23 juillet 2020, date de mise en oeuvre du retrait obligatoire.