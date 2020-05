Dedalus France : 2020 devrait être une nouvelle année de croissance

(Boursier.com) — Le Groupe Dedalus France a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 55,2 millions d'euros (34,13 ME en 2018). Cette progression de +61,7% tient compte de l'effet positif des variations de périmètre avec l'entrée dans le Groupe de la société Web100T en juillet 2019 et des sociétés DL Santé et Infologic-Santé acquises en octobre 2018.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de +21% par rapport à l'année 2018, porté par un rebond d'activité auprès des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et la signature d'un important contrat avec une clinique libanaise comprenant la vente d'un robot de bloc opératoire qui a contribué à hauteur de 2,74 ME au chiffre d'affaires 2019.

Le résultat opérationnel 2019 s'établit à +935 kE (+470 kE en 2018). La contribution de l'acquisition de Web100T au résultat opérationnel s'élève à 84 kE.

Après frais financiers et impôts, le bénéfice net consolidé revenant au Groupe ressort à +838 kE au 31 décembre 2019 (+2,95 ME au 31 décembre 2018). Dedalus France relève que la première activation des impôts différés en 2018 avait représenté un produit de 2,99 ME.

L'augmentation des dettes financières est principalement due au financement de l'acquisition de Web100T avec la mise en place du prêt d'actionnaire de 22 ME ainsi que du financement bancaire de 4 ME.

Perspectives

L'impact lié à la crise sanitaire du Covid-19 pourrait conduire à des décalages de certains projets engagés par les clients de Dedalus France. A périmètre constant, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 devrait être en léger retrait, malgré un début d'exercice prometteur.

Cependant, le Groupe Dedalus France continue d'évoluer sur une dynamique globalement porteuse avec la poursuite de lancements de projets de déploiements dans bon nombre de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) sous l'impulsion du programme Hop'En. L'activité privée maintient également son dynamisme en France, particulièrement grâce aux Centres de Lutte Contre le Cancer. De plus, l'activité Export devrait continuer à montrer une belle énergie, notamment au Maroc où Dedalus devrait étendre ses positions, et commencer à déployer la solution Dopa-Soins sur le secteur des cliniques privées.

Au niveau des plateaux techniques, Dedalus investit fortement sur le secteur public afin de conquérir de nouvelles parts de marché tandis que sa position de leader sur le marché privé est consolidée.