Dedalus : du nouveau dans le cadre de l'OPA simplifiée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dedalus France fait l'objet d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée, initiée par la société Dedalus Italia, son actionnaire majoritaire, visant l'intégralité des actions Dedalus France au prix de 0,70 euro par action. Cette Offre sera suivie, si les conditions sont réunies, d'une procédure de retrait obligatoire conformément aux dispositions des article 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

À la date du Projet de Note en réponse, Dedalus Italia S.p.A. détient directement et indirectement 95.718.213

actions de Dedalus France représentant 85,02% du capital et des droits de vote théoriques de Dedalus France.

L'Offre s'inscrit dans le cadre de la réflexion stratégique, initiée par le Groupe Dedalus dans son ensemble, sur son organisation et son refinancement, à la suite de l'acquisition de la société DH Healthcare GmbH, une société de droit allemand, auprès de Agfa HealthCare NV. Le Groupe Dedalus envisage ainsi de procéder à certaines opérations de réorganisations internes afin d'améliorer l'intégration des différentes sociétés au sein du Groupe.

Le prix de l'Offre extériorise une prime de 23% par rapport au cours de clôture de l'action, en date du 15 mai 2020 (dernier jour de cotation avant la suspension du cours de Dedalus France et le dépôt de l'Offre par Dedalus Italia).

Le Conseil d'Administration de Dedalus France a constitué un Comité ad hoc de membres indépendants qui a désigné le cabinet Crowe HAF, en qualité d'expert indépendant, afin de préparer un rapport sur les conditions financières de l'Offre, en ce compris le retrait obligatoire.

Le cabinet Crowe HAF, en qualité d'expert indépendant, a conclu dans son rapport que le prix de 0,70 euro par action est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de Dedalus France, y compris dans le cas de la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Il est précisé, en particulier dans le rapport que le prix représente une

prime de respectivement 34,5% et 15% sur la valeur centrale des flux de trésorerie actualisés hors synergies et

avec synergies.

Sur la base des conclusions de l'expert indépendant ainsi que de la recommandation du Comité des Indépendants, le Conseil d'Administration, réuni le 8 juin 2020, a indiqué, à l'unanimité, qu'il juge l'Offre conforme aux intérêts de Dedalus France, de ses salariés et de ses actionnaires, et recommande à ces derniers d'apporter leurs titres à l'offre.

Les membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale actionnaires de Dedalus France ont indiqué leur intention d'apporter l'intégralité de leurs titres à l'Offre.

Le calendrier indicatif de l'Offre prévoit actuellement une ouverture de la période d'Offre le 25 juin 2020.