Décès de Gérard Chancereul, cofondateur de LDC

(Boursier.com) — Le Groupe LDC "a la grande tristesse de faire part du décès de Monsieur Gérard Chancereul dans sa 86è année".

Gérard Chancereul a été l'initiateur, le créateur et le cofondateur de LDC (Lambert Dodard Chancereul) avec son ami Rémy Lambert.

Gérard Chancereul apprend le métier de volailler chez Monsieur Dodard qui reconnait en lui un engagement et des compétences et en fera son associé. A l'initiative de Gérard Guillet, sa rencontre avec Rémy Lambert, sur les marchés à la volaille, leur permettront d'imaginer ensemble LDC.

En 1970, ils construiront le site historique de Sablé en assurant une direction collégiale de l'entreprise. Avec son épouse Madame Jeanine Chancereul, il sera l'un des pionniers de l'accompagnement de l'essor de la grande distribution à la recherche de partenaires capables de répondre à une demande croissante de produits français offrant des garanties de qualité aux consommateurs, notamment les volailles de Loué Label Rouge.

En 1984, au décès de Rémy Lambert, Gérard Chancereul deviendra Président du Directoire du Groupe LDC, mettant en oeuvre une politique basée sur l'innovation, le service aux clients et les croissances externes. Dès 1994, il commencera à diversifier le Groupe en intégrant les activités Traiteur. Après une introduction en bourse réussie en 1995, Gérard Chancereul sera à l'initiative de l'extension du rayonnement du Groupe à l'international avec le rachat de Drosed en Pologne. Il sera également le moteur de l'association avec le Groupe Huttepain pour intégrer et développer la filière Amont.

Au-delà de sa vision, Gérard Chancereul aura bâti, année après année, un Groupe aujourd'hui leader de la volaille en France et demain en Europe laissant pour héritage des valeurs fondatrices comme le respect, la simplicité et la responsabilité aujourd'hui encore solidement ancrées dans l'ADN du Groupe et de ses 23 500 collaborateurs.

Dirigeant et entrepreneur d'exception, il aura su imprimer, tout au long de sa carrière, sa grande confiance dans ses équipes et dans l'avenir, aimant à rappeler que chez LDC, "il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions".

De 2001 à 2019, Gérard Chancereul assurera la Présidence du Conseil de Surveillance du Groupe, transmettant à ses équipes sa passion, sa rigueur et sa volonté d'aller de l'avant. Il ne cessera de suivre avec fierté l'évolution du Groupe, participant avec enthousiasme aux rendez-vous des familles où il était très heureux de côtoyer la jeune génération.

"Le Groupe LDC et ses collaborateurs se joignent aujourd'hui à la douleur de son épouse Madame Jeanine Chancereul, de ses enfants Patrice et Thierry, de leurs épouses et de tous ses petits-enfants".