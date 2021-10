Décès de François Roche, fondateur de Roche Bobois

(Boursier.com) — Le Groupe Roche Bobois a l'immense tristesse d'annoncer la disparition de son fondateur François Roche, qui s'est éteint mercredi 6 octobre, à l'âge de 85 ans.

Après avoir activement participé pendant 50 ans à faire de l'entreprise le leader mondial de l'édition et de la distribution sélective de mobilier, il avait quitté les fonctions opérationnelles en 2007 pour prendre la Présidence du Conseil de Surveillance du Groupe, jusqu'en 2019.

Il laisse dans la mémoire de tous ceux qui l'ont croisé l'image d'un homme au talent et à la personnalité hors norme. Comme le souligne Guillaume Demulier, président du Directoire du groupe Roche Bobois : "François Roche était un grand dirigeant, visionnaire, capable de sentir les tendances et de saisir les opportunités. Il possédait une formidable capacité d'analyse et de projection. C'était aussi un homme proche du terrain, au contact facile, attaché à la dimension familiale de son groupe".

Chacun des fondateurs apporte son empreinte au développement du groupe. Celle de François Roche a été particulièrement forte dans les domaines de la création, des finances et de l'internationalisation du groupe. Pendant plusieurs décennies, son oeil et son sens esthétique affirmé lui ont permis de superviser la direction artistique des photographies illustrant les très nombreuses campagnes publicitaires de la marque. Parallèlement à la dynamique de création qu'il insuffle à Roche Bobois, sa vision du marché lui ouvre de nouvelles perspectives de développement international. L'expansion débute par les pays francophones, Belgique, Suisse, Canada... Dès 1974, le réseau Roche Bobois se développe en Espagne et en Grande-Bretagne, puis un premier magasin américain ouvre à New York. Il sera suivi par de nombreux autres. Ces étapes seront les premiers jalons d'un formidable parcours de développement international de la Marque dans plus de 50 pays.

Gouvernance inchangée

La présidence du conseil de Surveillance est assurée depuis novembre 2019 par Jean-Eric Chouchan, membre de l'une des deux familles co-fondatrices. Plusieurs membres de la famille Roche occupent actuellement des fonctions au sein du Groupe, dont Nicolas Roche, Vice-Président du Conseil de Surveillance et Antonin Roche, membre du directoire.