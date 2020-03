Début de semaine sous pression pour le secteur bancaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Début de semaine compliqué pour le secteur bancaire. Natixis (-7,7%), BNP Paribas (-7%), la Société Générale (-5,5%)et le Crédit Agricole (-4,2%) sous-performent nettement le marché dans le sillage de la poursuite de la détente des rendements obligataires sur fond d'aversion au risque. Les établissements financiers sont également pénalisés par la demande de la Banque centrale européenne qui leur a recommandé de suspendre leurs dividendes et leurs rachats d'actions jusqu'au 1er octobre prochain, au moins, pour privilégier leur solvabilité et leur capacité de prêt aux entreprises et aux ménages dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

Le régulateur a demandé aux banques qui avaient déjà prévu de soumettre une proposition de paiement de dividende lors de leur prochaine assemblée générale de l'amender pour la mettre en conformité avec sa recommandation. Une mauvaise nouvelle pour les actionnaires des banques françaises dans la mesure où, selon les calculs des 'Echos', les établissements cotés à Paris prévoyaient de verser en mai près de 9 milliards d'euros de dividendes au titre de l'exercice 2019.