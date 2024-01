Début de semaine compliqué pour le secteur pétrolier

(Boursier.com) — Le secteur énergétique pique du nez en ce début de semaine à l'image de TotalEnergies qui cède 1,5% à 61,6 euros à Paris. Le compartiment recule dans le sillage du brut après que l'Arabie saoudite eut abaissé dimanche le prix de vente officiel de son pétrole pour février, signalant que la demande reste faible. Une décision qui reflète la détérioration des perspectives dans un contexte mondial peu porteur et fait passer au second plan les inquiétudes concernant les tensions en mer Rouge et les perturbations d'approvisionnement en Libye. Le baril de Brent de la mer du Nord perd 0,9% à Londres à 78$ après avoir repris 2,2% la semaine passée.