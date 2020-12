Début de cotation de Delta Drone International sur ASX (bourse de Sydney)

Début de cotation de Delta Drone International sur ASX (bourse de Sydney)









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Drone International Limited, premier opérateur de services par drones coté en Australie, débute ce jour sa cotation sur la bourse ASX de Sydney, à l'issue de l'opération de rapprochement réussi entre ParaZero, un des leaders mondiaux des systèmes embarqués de sécurité pour drone et Delta Drone South Africa, leader des prestations de service par drone en Afrique, notamment pour les secteurs des mines et de l'agriculture.

La reprise de cotation sur la bourse ASX de Sydney est favorisée par le très large succès de l'augmentation de capital de A$5 million correspondant à une capitalisation boursière initiale de A$20 million. De nombreux nouveaux actionnaires, tant australiens qu'investisseurs internationaux, ont rejoint à cette occasion les actionnaires historiquement présents au capital de ParaZero Ltd (ancienne dénomination de Delta Drone International Ltd).

L'entité combinée a généré des revenus pro-forma de A$5,8 million pour l'exercice 2019, en croissance de 40% par rapport à l'exercice précédent. Delta Drone International fournira, grâce à une large gamme de services, des prestations pour les industries minières et agricoles, notamment dans les domaines de la cartographie aérienne, la sécurité et la surveillance, le contrôle des explosions de roches et l'analyse des fragments. La société sera également en mesure de fournir des systèmes de sécurité & sûreté, ainsi que des prestations de conseil en matière réglementaire.

Le modèle économique repose sur la capacité à livrer à la demande des résultats rapides et précis, dans le strict respect des exigences réglementaires, d'assurance et d'entretien nécessaire, de manière à exécuter les missions en toute sécurité et de façon uniforme.

Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer l'établissement et le développement sur le marché australien. Les secteurs des mines et de l'agriculture sont dans un premier temps les deux secteurs cibles, correspondant à un marché adressable australien d'environ A$277 million.

Delta Drone South Africa et une entreprise leader en Afrique pour la fourniture de services par drones auprès des secteurs des mines et de l'agriculture, développant des activités en Afrique du Sud, au Ghana et en Namibie. La liste de ses clients intègre des groupes tels que South 32 et Newmont Mining. Une partie des fonds levés sera également consacrée au dévelopement des activités en Afrique.

Chris Clark, CEO de Delta Drone International a commenté ainsi l'opération : "Le rapprochement réussi entre Delta Drone South Africa et ParaZero Ltd est très stratégique car il va créer de très nombreuses opportunités de croissance d'activité, tant à court qu'à plus long terme. Les secteurs des mines et de l'agriculture sont prépondérants en Australie et correspondent à de très vastes marchés, offrant de multiples possibilités pour accélérer notre croissance.

Dans le secteur des mines, grâce à l'utilisation de notre service complet qui inclut l'acquisition des données par drone, la gestion de la sécurité des opérations, le respect de la réglementation, la prise en charge des assurances, et la maintenance des systèmes, les responsables de sites peuvent se concentrer sur leur coeur de métier qui est l'extraction des minerais. Les missions réalisées quotidiennement permettent un suivi en temps réel de l'activité du site et contribuent fortement à la productivité, à la mise au point d'un planning d'exploitation précis et constamment remis à jour".