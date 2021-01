Début d'année euphorique pour les valeurs 'cannabis' à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inconnues en Europe, les valeurs 'cannabis' cotées à Wall Street cartonnent en ce début d'année. En mois de trois semaines, les titres Tilray et Aphria se sont ainsi envolés de respectivement 143% et 97%. Cronos (+60%), Aurora Cannabis (+42%), Canopy Growth (+36,4%) suivent de près avec des performances qui ont de quoi faire des envieux. Bien que cotées aux Etats-Unis, ces cinq entreprises sont toutes basées au Canada où le cannabis est légal depuis fin 2018.

Comme le souligne le site britannique 'Buy Shares', après une année compliquée pour le secteur sur fond de pandémie de coronavirus, l'adoption de la loi MORE (Marijuana Opportunity, Reinvestment, and Expungement) en décembre dernier a servi de déclencheur. Cette nouvelle législation retire en effet le cannabis de la loi sur les substances contrôlées aux Etats-Unis et ouvre la voie à une légalisation du cannabis au niveau fédéral. Alors que l'industrie brasse déjà des milliards de dollars dans les Etats qui ont légalisé l'usage de la marijuana, certains investisseurs estiment que les groupes opérant sur ce créneau ont encore de beaux jours devant eux.