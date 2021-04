Début d'année canon pour BMW et Mercedes-Benz

Début d'année canon pour BMW et Mercedes-Benz









Crédit photo © BMW

(Boursier.com) — L 'année 2021 a commencé sur les chapeaux de roue pour les constructeurs automobiles allemands haut de gamme. BMW Group a livré 636.606 véhicules au cours des trois premiers mois de l'année, un niveau record pour un premier trimestre. Entre janvier et mars, l'entreprise a vu ses ventes augmenter, en glissement annuel, dans toutes les grandes régions du monde, affichant au global un bond de 33,5%. Les livraisons de véhicules électriques ont plus que doublé sur la période et les ventes de la seule marque BMW ont bondi de 36,2%, portées par le succès des modèles X, Series 3 et Series 5.

"Nous avons poursuivi notre dynamique de croissance au premier trimestre de cette année, en vendant plus de véhicules que jamais auparavant au cours de cette période. Ce record historique des ventes souligne nos objectifs de croissance ambitieux pour l'année", déclare Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW. "Notre performance de vente a été stimulée par la forte demande pour nos véhicules électrifiés, en particulier. Au cours des trois derniers mois, nous avons doublé nos ventes mondiales de VE par rapport à la même période de l'année dernière. Cela nous met en bonne voie pour livrer plus de 100.000 véhicules entièrement électriques cette année, avec au moins un million de VE sur les routes au total d'ici la fin de l'année", ajoute M. Nota.

Mercedes-Benz n'est pas en reste avec des ventes en hausse de 22,3% à 590.999 unités. La principale division de Daimler a notamment profité d'une demande très soutenue en Chine où ses ventes se sont envolées de 60% avec près de 100.000 véhicules commercialisés sur le seul mois de janvier. Aux USA, les ventes ont augmenté de 15,5%. Environ 10% des ventes globales du constructeur allemand étaient des voitures hybrides ou électriques alors que l'entreprise a reçu environ 20.000 commandes pour sa première compacte entièrement électrique EQA et qu'elle lancera trois autres VE cette année, en commençant par la berline phare EQS dès la semaine prochaine.

Mercedes-Benz Cars sold 591,000 passenger cars in Q1 (+22.3% to Q1 2020). Plug-in-hybrids & all-electric cars made around 10% of overall sales at Mercedes-Benz Cars. #MBsales pic.twitter.com/zu4YsaUfTS — Mercedes-Benz (@MercedesBenz), via Twitter

"Nous allons maintenir le rythme de l'électrification : Le 15 avril, nous présenterons l'EQS comme notre modèle phare électrique. Je suis convaincue que l'EQS fascinera les clients du monde entier car il change la donne en termes d'expérience de conduite et de services connectés", affirme Britta Seeger, membre du directoire de Daimler AG.