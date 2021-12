DBV Technologies : violent décrochage après les dernières annonces

(Boursier.com) — Nouveau coup dur pour DBV Technologies. Dans de gros volumes, le titre de la société spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires s'effondre de plus de 37% à 3 euros en fin de séance. Un décrochage lié à la dernière annonce du groupe qui a demandé à l'Agence européenne des médicaments (AEM) le retrait de sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Viaskin Peanut, son traitement expérimental phare de l'allergie aux arachides. "La décision de DBV de retirer l'autorisation de mise sur le marché pour Viaskin Peanut est le résultat d'une réflexion approfondie visant à soumettre la demande la plus solide possible pour les patients de l'Union Européenne", a indiqué Pharis Mohideen, directeur médical du groupe qui compte lancer une nouvelle étude de phase III pour obtenir à terme le feu vert des autorités européenne et américaine. De quoi retarder un peu plus la potentielle arrivée du produit sur le marché.