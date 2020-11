DBV Technologies va présenter des données sur le mode d'administration du traitement Viaskin Peanut

(Boursier.com) — DBV Technologies a annoncé aujourd'hui que de nouvelles analyses d'études cliniques portant sur l'immunothérapie épicutanée pour traiter l'allergie aux arachides à l'aide d'un patch (DBV712 250 µg) seront présentées lors de la réunion scientifique annuelle virtuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), du 13 au 15 novembre 2020. Quatre résumés ont été acceptés, dont une présentation orale et trois présentations par posters. DBV tiendra également un stand virtuel dans le hall d'exposition virtuel de l'ACAAI.

Les données qui seront présentées comprennent l'évaluation des expériences des patients lors des études cliniques, l'impact de l'adhésion du patch et de la durée d'application du patch sur la réponse au traitement, et la performance d'un essai pour prédire la désensibilisation à l'arachide. Ces analyses contribuent à la poursuite de la caractérisation du profil bénéfice/risque du DBV712 250 µg.

DBV sponsorise un symposium de l'industrie pendant la conférence, sur l'impact de COVID-19 sur la gestion des allergies alimentaires. Le Dr Matthew Greenhawt, professeur agrégé de pédiatrie et directeur de l'unité de recherche et de défis alimentaires de l'hôpital pour enfants du Colorado, à l'Université du Colorado, discutera du récent consensus du groupe d'experts visant à guider la prise de décision dans les cliniques d'allergie et d'immunologie pendant la pandémie, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques pour le traitement des allergies alimentaires, ainsi que sur les implications pour l'avenir du domaine. DBV sponsorise également le 29e FIT Bowl annuel, un jeu qui teste les connaissances des équipes participantes sur les programmes de formation dans tout le pays.

"L'allergie aux arachides représente un fardeau important pour les patients et leurs familles, souvent en raison de l'incertitude qui entoure l'exposition accidentelle. Les défis quotidiens n'ont fait qu'augmenter avec la pandémie de COVID-19, qui a laissé les familles face à de nouveaux obstacles pour les soins des allergies, notamment la nécessité de reporter ou de passer à un format de télésanté pour de nombreuses visites de routine, ainsi que des préoccupations quant à savoir s'il faut chercher à obtenir des soins d'urgence en personne après avoir utilisé de l'épinéphrine pour une réaction allergique", a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical de DBV Technologies. "Nos présentations à l'ACAAI soutiennent l'engagement continu de DBV à améliorer la vie des patients par des traitements innovants et à s'assurer que ces traitements sont administrés de la manière la plus efficace possible, tout en comprenant mieux la nécessité d'adopter des approches flexibles à la lumière de la pandémie".