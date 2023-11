DBV Technologies va présenter de nouvelles données à l'ACAAI 2023

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé que les nouvelles données cliniques sur l'utilisation de Viaskin Peanut (DBV712) 250 µg chez de jeunes enfants seront présentées lors de la Réunion scientifique annuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), qui se tiendra du 9 au 13 novembre 2023 à Anaheim, en Californie.

Une présentation orale "Late-Breaking" sur les résultats intermédiaires à 12 mois de l'étude EPOPEX, extension ouverte de phase 3 en cours de l'étude EPITOPE Viaskin Peanut réalisé chez de jeunes enfants allergiques à l'arachide, a été accepté par l'ACAAI et sera présentée.

La présentation sera, à l'issue de la réunion , disponible sur le site Web de DBV, à l'adresse www.dbv-technologies.com, pour les personnes qui ne peuvent y assister.

La réunion de cette année proposera également un "Théâtre de Produits" portant sur l'individualisation de la prise en charge de l'allergie à l'arachide : Une discussion de groupe basée sur des cas concrets. Les Docteurs Douglas Mack, David Stukus et Julie Wang discuteront des facteurs qui influencent la prise en charge de l'allergie à l'arachide, tels que l'utilisation de tests de provocation orale (food challenges) et les effets des comorbidités, en se basant sur divers scénarios de patients. Le "Théâtre de Produits" aura lieu le samedi 11 novembre, de 11h 5 à 13 h, heure normale du Pacifique, dans le hall C.

DBV sponsorise la 32e édition annuelle du FIT Bowl, un concours de type jeu télévisé qui teste les connaissances en matière d'allergie, d'asthme et d'immunologie des équipes participantes issues de programmes de formation de tout le pays. Le concours aura lieu le samedi 11 novembre, de 17 h 45 à 19 h 45, heure normale du Pacifique, à l'hôtel Hilton Anaheim, Pacific C&D. En outre, DBV est membre du Conseil d'entreprise 2023, niveau bienfaiteur, de l'ACAAI. La société tiendra par ailleurs un stand dans le hall d'exposition de l'ACAAI du samedi 11 novembre au lundi 13 novembre.