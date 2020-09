DBV Technologies : suivez les prochaines conférences Investisseurs

DBV Technologies : suivez les prochaines conférences Investisseurs









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, annonce sa participation aux conférences investisseurs virtuelles suivantes en septembre :

Citi's 15th Annual BioPharma Virtual Conference, September 9-10.

Le management de DBV participera à des réunions virtuelles d'investisseurs lors de la conférence.

Goldman Sachs 10th Annual Biotech Symposium, September 11.

Le management de DBV participera à des réunions virtuelles d'investisseurs lors de la conférence du 11 septembre 2020.

H. C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference, September 14-16.

Daniel Tassé, Directeur Général, participera à un fireside chat le mardi 15 septembre à 10 h 00 (heure de l'Est).

Morgan Stanley 18th Annual Global Healthcare Conference, September 14-18.

Daniel Tassé, Directeur Général, participera à un fireside chat le mercredi 16 septembre à 08h45 (heure de l'Est).

Une retransmission en direct de chacune des présentations faites à la H. C. Wainwright 22nd Annual Global Investment Conference et à la Morgan Stanley 18th Annual Global Healthcare Conference seront disponibles dans la section Investisseurs et Presse du site internet de la société :

http://www.dbvtechnologies.com/en/investor-relations. Les présentations seront également disponibles sur le site internet de DBV Technologies dans les heures suivant la fin des évènements.