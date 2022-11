DBV Technologies : sans surprise ?

(Boursier.com) — DBV recule de 3,4% à 2,90 euros ce vendredi, alors que le groupe a terminé le 3ème trimestre avec une position de trésorerie de 213 millions de dollars... DBV a poursuivi ses mesures de discipline budgétaire et a réduit de plus 35% sa consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles entre les 9 premiers mois des exercices 2021 et 2022. DBV poursuit ses discussions avec la FDA (Food & Drug Administration) concernant la suspension partielle de l'étude clinique de phase 3 VITESSE.

DBV poursuit par ailleurs ses discussions avec la FDA pour répondre aux réserves mentionnées dans la lettre de suspension clinique partielle et finaliser le protocole de l'étude de phase 3 VITESSE chez des enfants de 4 à 7 ans présentant une allergie confirmée à l'arachide... La société indique que "des progrès ont été réalisés pour répondre aux éléments clés de la lettre de suspension clinique partielle mais qu'elle n'atteindra pas l'objectif du premier patient examiné d'ici la fin de l'année 2022". Par ailleurs, DBV poursuit en interne la préparation de VITESSE, effectue l'évaluation de certains sites et activités de mise en route en vue d'un lancement rapide de l'étude une fois que la suspension clinique partielle aura été levée. "Il est actuellement prématuré d'évaluer l'impact de la lettre de suspension clinique partielle sur les autres étapes annoncées précédemment concernant l'étude de phase 3 VITESSE. DBV communiquera publiquement des mises à jour supplémentaires le cas échéant, y compris lorsque la suspension partielle des essais cliniques aura été levée. La société prévoit d'organiser une conférence téléphonique après cette annonce", ajoute le groupe.

Perte nette

Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, la perte nette du groupe s'est élevée à 17,3 millions de dollars et 57 millions de dollars, respectivement, contre une perte nette de 24 millions de dollars et 84,1 millions de dollars, respectivement, pour les périodes comparables en 2021. Par action, la perte nette (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) était de (0,18) et (0,79) dollars pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2022, respectivement.

Les dépenses de personnel ont diminué de 6,1 millions de dollars, passant de 23,1 millions de dollars pour les 9 premiers mois clos le 30 septembre 2021 à 17 millions de dollars pour les 9 premiers mois clos le 30 septembre 2022. Les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit Impôt Recherche (CIR) de DBV et par les revenus reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 6,1 millions de dollars pour les 9 premiers mois clos le 30 septembre 2022, contre 2,8 millions de dollars pour les 9 premiers mois clos le 30 septembre 2021.

Portzamparc parle d'une publication "conforme aux précédentes sur le plan financier, alors qu'il n'y avait pas d'attente particulière sur le plan clinique compte tenu de la suspension partielle reçue de la FDA il y'a seulement six semaines"(...)"La trésorerie solide permet d'absorber ce décalage de calendrier à ce stade". Verdict : "Nous maintenons nos scénarios et notre recommandation 'Acheter' avec un TP à 5,6 euros".