DBV Technologies s'envole, espoirs aux Etats-Unis

Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies est très entouré en cette fin de semaine. Dans de très gros volumes, le titre de la biotech s'envole de 43% à 8,8 euros après l'annonce d'échanges encourageants avec l'agence américaine du médicament en lien avec sa demande de licence de produits biologiques pour son traitement de l'allergie aux arachides Viaskin Peanut.

Le groupe estime que les commentaires reçus de la FDA offrent une approche réglementaire bien définie pour le futur. Dans ses échanges avec la FDA, DBV Technologies a proposé des solutions susceptibles de répondre aux deux importantes préoccupations identifiées par la FDA dans la CRL : l'impact de l'adhésion du patch sur l'efficacité et la nécessité d'apporter des modifications au patch. La société abordera les détails d'une nouvelle étude de validation sur les facteurs humains et les données additionnelles sur la partie chimie, fabrication et contrôle (CFC) dans le cadre d'interactions ultérieures avec la FDA.

Sur la base des recommandations reçues de la FDA et des dispositions prises par DBV pour les mettre en oeuvre, DBV continue de s'attendre à ce que les mesures de réduction des coûts à l'échelle de l'organisation résultant de son plan de restructuration global précédemment annoncé étendent sa trésorerie jusqu'au second semestre 2022.

Kempen estime que cette mise à jour évite le "pire scénario" de devoir mener une nouvelle étude de phase 3, car les modifications apportées au patch n'aboutissent pas à un nouveau produit. Le broker augmente la probabilité de réussite du Viaskin Peanut de 50% à 70% et revalorise le dossier de 8 à 11 euros.