DBV Technologies : recule après les résultats, avis d'analystes divergents

DBV Technologies : recule après les résultats, avis d'analystes divergents









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies trébuche de 3,7% à 10,8 euros après son point trimestriel. La société a fait état de trésorerie et les équivalents de trésorerie de 152,5 millions de dollars à fin mars, contre 196,4 M$ à fin décembre 2020.

Comme le souligne Portzamparc, cette baisse importante de la trésorerie est liée au financement du plan de restructuration. Ce plan devrait en très grande partie être achevé sur ce trimestre, permettant à la société de retrouver un rythme de consommation de trésorerie plus normatif dès les trois mois clos fin juin. Sur le plan des programmes, la société ne fait pas le point sur les démarches d'enregistrement de Viaskin Peanut en Europe et aux USA et la maison de bourse suppose que les calendriers sont maintenus, à savoir, que l'AMM européenne est toujours attendue cette année et que les études pour la sélection du patch aux USA se poursuivent. Portzamparc dégrade néanmoins la valeur à 'alléger'.

A l'inverse, Bryan Garnier passe à l''achat' sur le titre et porte sa cible de 7,5 à 15 euros. Le principal moteur de l'augmentation de son objectif de cours est une montée en puissance plus rapide de Viaskin aux Etats-Unis, qui atteindra son taux de pénétration maximal estimé à 15% quatre ans plus tôt que prévu jusqu'à présent... Un élément clé du dossier d'investissement est que Viaskin Peanut a démontré qu'il s'agit d'un produit efficace et sûr pour traiter l'allergie aux arachides... Globalement, l'analyste s'attend à un flux de nouvelles riche entre septembre et le premier semestre 2022, ce qui pourrait être positif pour le titre après plusieurs années de déceptions et de revers. Enfin, le courtier n'oublie pas l'attrait (et la valeur) spéculatif potentiel de DBV Therapeutics car, si tous les regards sont tournés vers Viaskin Peanut en ce moment, la société dispose d'une plateforme technologique qui pourrait être utilisée pour d'autres types d'allergies alimentaires (lait, oeufs...) mais aussi pour d'autres maladies immunitaires et potentiellement des vaccins.