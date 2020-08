DBV Technologies : recherché

(Boursier.com) — DBV Technologies grimpe de 6% ce lundi à 3,80 euros, alors que la société Nestlé Health Science vient de faire une offre d'achat pour l'acquisition d'Aimmune Therapeutics au prix de 34,5$/action.

L'opération qui se fait avec un premium de 178% sur le cours de clôture du 28 août concerne l'ensemble des titres non encore détenus par Nestlé, soit une enveloppe globale d'environ 2,6 Md$. Elle a déjà reçu l'aval des administrateurs indépendants d'Aimmune et devrait être finalisée au T4 2020. "L'offre n'est pas vraiment une surprise dans le mesure où NHS détenait déjà quelque 20% du capital d'Aimmune et que toute concurrence sérieuse avait été écartée après le rejet du dossier d'enregistrement de Viaskin Peanut. Notre recommandation et notre objectif sur DBV sont sous revue" commente Portzamparc.

DBV avait été secoué en bourse, début août, après avoir reçu une Lettre de Réponse Complète de la part de la FDA concernant sa demande de BLA pour Viaskin Peanut dans le traitement des enfants âgés de 4 à 11 ans, un patch épicutané non invasif à prise quotidienne unique. La lettre indiquait que la FDA ne pouvait pas approuver la demande sous sa forme actuelle... La FDA a en effet exprimé des inquiétudes concernant l'impact de l'adhésion locale du patch sur son efficacité et a indiqué la nécessité de modifier les patchs, pour ensuite réaliser une nouvelle étude sur le facteur humain (Human Factor Study). La FDA a également indiqué que des données cliniques additionnelles devraient être collectées pour étayer les modifications apportées au patch. Par ailleurs, la FDA a également demandé des données CFC supplémentaires (Chimie, Fabrication et données de Contrôle). L'Agence n'a soulevé aucun problème de sûreté lié au Viaskin Peanut...