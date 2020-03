DBV Technologies rebondit après la violente chute

DBV Technologies rebondit après la violente chute









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies, qui reste sur sept séances dans le rouge dont une chute de 58% mardi, rebondit de 18% à 4,8 euros en matinée à Paris. Le groupe a annoncé hier que dans le cadre de la procédure d'enregistrement de Viaskin Peanut aux USA, la FDA a indiqué avoir identifié des points d'attentions concernant l'efficacité du patch et notamment l'impact de son adhésion locale... En conséquence, le meeting prévu le 15 mai par le comité d'experts de la FDA pour discuter du dossier d'enregistrement est ajourné.

La société discute actuellement avec l'agence américaine de la fourniture de données cliniques additionnelles d'efficacité, notamment issue de l'étude de phase 3 PEOP LE. Selon DBV, la date prévisionnelle de réponse définitive de la FDA (le 5 août) pourrait être repoussée en fonction de l'avancée des échanges avec la FDA...

Malgré une situation moins négative qu'estimée au départ, Bryan Garnier dégrade la valeur à 'neutre' en attendant que la position et les demandes de la FDA soient plus claires. Le broker continue à croire que Viaskin Peanut sera approuvé, mais les incertitudes quant au calendrier suggèrent une position plus prudente à court terme. La 'fair value' est coupée de 46 à 10 euros.