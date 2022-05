DBV Technologies réalise un placement d'ADS pour un montant de 15,3 M$ sur le Nasdaq

(Boursier.com) — DBV Technologies, société de biotechnologie au stade clinique, annonce ce jour, dans le cadre de son programme de financement dit "At-the-market" mis en place le 2 mai 2022, l'émission et le placement d'actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares ("ADSs"), pour un montant total brut de 15,3 millions de dollars, à Braidwell LP par l'intermédiaire de Jefferies LLC, agissant en qualité d'agent placeur, chaque ADS donnant droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire de la Société.

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et à la 28ème résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 19 mai 2021, 12.072.476 nouvelles ADSs et 6.036.238 Actions Ordinaires nouvelles sous-jacentes ont été émises, par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, pour un prix unitaire de souscription de 1,27 dollar par ADSs (soit un prix de souscription par Action Ordinaire de 2,41 euros sur la base d'un taux de change USD/EUR de 1,0531 dollar pour 1 euro, tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 4 mai 2022) et chaque ADS donnant droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire de la Société) représentant une dilution d'environ 9,9% sur la base du capital émis à ce jour.

L'émission et la livraison des Actions Ordinaires nouvelles sont prévues le 6 mai 2022. Les ADSs seront admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market et les Actions Ordinaires nouvelles sur Euronext à Paris, étant précisé que les Actions Ordinaires nouvelles représentent 10,96% des actions ordinaires déjà admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris, représentant ainsi moins de 20% des actions ordinaires déjà admises aux négociations sur Euronext Paris sur une période de 12 mois sans prospectus d'admission.