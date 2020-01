DBV Technologies publie des résultats positifs de l'étude de Phase 3 PEOPLE

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce des résultats positifs de premier plan obtenus à l'issue de l'extension en ouvert de trois ans de l'essai de Phase III PEPITES (PEOPLE) évaluant l'efficacité et l'innocuité à long terme du médicament expérimental Viaskin Peanut chez des enfants de 4 à 11 ans allergiques à l'arachide.

Les résultats ont démontré un bénéfice clinique à long terme, comme le montre l'augmentation de la dose réactive (DR), qui peut réduire la probabilité de réaction en cas d'exposition accidentelle aux arachides.

Après trois ans, 75,9% (107/141) des patients présentaient une augmentation de leur DR par rapport à leur valeur de référence et que 51,8% (73/141) des patients étaient parvenus à une DR d'au moins 1.000 mg de protéine d'arachide à la troisième année.

"Ces nouvelles données à long terme confirment le bénéfice clinique global de Viaskin Peanut observé jusqu'à présent dans les essais cliniques de Phases II et III. Nous sommes particulièrement satisfaits de constater qu'environ trois participants sur quatre ont présenté une augmentation de leur dose réactogène au cours des trois ans, et ce, indépendamment de leur valeur individuelle de référence, avec environ 1 patient sur 7 capable de consommer 5.444 mg de protéines d'arachide sans réagir pendant le test de provocation alimentaire du mois 36" a indiqué le Dr David Fleischer, investigateur principal de PEPITES et de PEOPLE, Directeur du Centre d'allergie et d'immunologie et Chef de service au Children's Hospital Colorado.

"La plupart des enfants allergiques à l'arachide réagissent à une seule arachide (300 mg de protéine d'arachide) ou moins, et certains réagissent même à une quantité aussi infime que 1 mg. C'est pourquoi de nombreux enfants et leurs familles vivent dans la crainte constante d'une exposition accidentelle à l'arachide, ne peuvent plus vivre une existence normale et sont confrontés à une diminution de leur qualité de vie. Ces nouvelles données étayent encore le fait que Viaskin Peanut pourrait réduire le risque de réaction à une exposition accidentelle en augmentant le seuil de réactivité grâce à une option thérapeutique qui pourrait être sûre et commode."