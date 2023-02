DBV Technologies : publication annoncée

(Boursier.com) — DBV Technologies publiera ses résultats financiers pour l'année 2022 et fera le point sur ses activités, le 2 mars.

La société biopharmaceutique DBV Technologies organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion audio en direct, le jeudi 2 mars à 17h (heure de l'Est), pour présenter les résultats financiers de l'année 2022 et faire le point sur ses activités.

Une retransmission en direct de la conférence sera disponible dans la section Investisseurs et médias du site Web de la société. Un enregistrement de la présentation restera disponible sur le site Web de DBV, après l'événement.