DBV Technologies : prochaines conférences investisseurs

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies, participera aux prochaines conférences investisseurs en septembre :

Wells Fargo Healthcare Conference

Du 7 au 9 septembre, 2022 / Conférence en présentiel / Boston, MA

Daniel Tassé sera présent à Boston le jeudi 8 septembre 2022 pour participer à un "fireside chat" à 16h 20 ET (22h 20 CEST).

H.C. Wainwright 24rd Annual Global Investment Conference

Du 12 au 14 septembre 2022 / Conférence hybride en présentiel et virtuelle / New York, NY

Daniel Tassé sera présent à New York le lundi 12 septembre 2022 pour une présentation de la société à 11h00 ET (17h00 CEST).

Une webdiffusion du "fireside chat" et de la présentation de la société sera disponible dans la section Investisseurs et médias du site Web de la société : https://www.dbv-technologies.com/investor-relations/.

Une rediffusion des deux engagements sera également disponible sur le site Web de DBV Technologies après la fin des événements.