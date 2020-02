DBV Technologies présentera des données détaillées sur la sécurité et l'efficacité de Viaskin Peanut à l'AAAAI 2020

Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies a annoncé aujourd'hui que des données cliniques et précliniques de sa plateforme technologique Viaskin seront présentées du 13 au 16 mars 2020 au Congrès annuel de l'Académie Américaine de l'Allergie, de l'Asthme et de l'Immunologie (AAAAI) à Philadelphie (Pennsylvanie). Six présentations ont été acceptés, comprenant trois interventions orales et trois posters scientifiques.

"Nous sommes ravis de partager, lors de l'AAAAI, d'importantes données sur le Viaskin Peanut issues de la plus grande étude d'immunothérapie menée à ce jour à long terme dans l'allergie à l'arachide", a déclaré le Docteur Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies. "Nous présenterons également des données sur la sécurité, la qualité de vie et la réduction du risque de réactions à des expositions accidentelles. Ces données reflètent notre engagement continu à comprendre le mécanisme et le traitement de l'allergie à l'arachide afin d'améliorer la vie des patients de manière simple et pratique."

Viaskin Peanut est le principal produit candidat de la Société conçu pour possiblement réduire le risque de réactions allergiques, potentiellement fatales, dues à l'exposition accidentelle à l'arachide. Viaskin Peanut, patch épicutané non invasif au stade expérimental, est à appliquer une fois par jour et vise à administrer des microgrammes d'antigène d'arachide pour activer le système immunitaire.