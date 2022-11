DBV Technologies présentera de nouvelles données cliniques lors de l'ACAAI 2022

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données cliniques sur l'utilisation de Viaskin Peanut (DBV712) 250 ?g chez les enfants âgés de 1 à 3 ans, seront présentées lors de la réunion scientifique annuelle de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), du 10 au 14 novembre 2022, à Louisville, dans le Kentucky.

Deux présentations ont été acceptés, dont une présentation orale et un poster. Ces présentations seront disponibles sur le site Web de DBV, www.dbv-technologies.com, à l'issue de la réunion pour ceux qui ne peuvent pas y assister.

DBV tiendra également un stand dans le hall d'exposition de l'ACAAI du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre.

La réunion de cette année comprendra également un "Théâtre de Produits" sur l'évolution de la prévention et du traitement de l'allergie à l'arachide chez les jeunes enfants.

Le professeur Gideon Lack, M.D. et J. Andrew Bird, M.D. participeront à une discussion animée sur la manière dont les résultats des études sur la prévention et le traitement de l'allergie à l'arachide chez les jeunes enfants peuvent avoir un impact sur la pratique clinique actuelle et future.

Le "Théâtre de Produits" aura lieu le samedi 12 novembre de 9 h 35 à 10 h 00 EST (Eastern Standard Time), dans le Hall des expositions, Galerie supérieure.