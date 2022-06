DBV Technologies : présentation à New York

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé que Daniel Tassé, Directeur Général, et Pharis Mohideen, Directeur Médical, participeraient à un 'fireside chat' ce jeudi 16 juin 2022 à 12h00 ET à la conférence JMP Securities Life Sciences à New York. Un webcast de la présentation sera disponible dans la section Investisseurs et médias du site web de la Société. Une rediffusion de la présentation sera également disponible sur le site web de DBV après l'évènement.