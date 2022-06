DBV Technologies : placement privé d'un montant de 194 millions de dollars !

(Boursier.com) — DBV Technologies a annoncé aujourd'hui un financement par placement privé d'actions (PIPE) d'un montant total de 194 millions de dollars américains (correspondant à 181 ME) provenant de la vente de 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants). Les actions ordinaires seront souscrites par les investisseurs à un prix par action ordinaire de 3 euros (correspondant à 3,22 dollars américains), et les bons de souscription préfinancés seront souscrits à un prix préfinancé de 2,90 euros (correspondant à 3,11 dollars) par bon de souscription préfinancé, correspondant au prix par action des actions ordinaires déduction faite du prix d'exercice de 0,10 euro par bon de souscription préfinancé. Le produit brut du financement PIPE totalise environ 194 millions de dollars, avant déduction des frais relatifs au placement privé. Le règlement-livraison du financement PIPE est soumise aux conditions usuelles et devrait avoir lieu le 13 juin 2022.

Les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription préfinancés n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (1933 Securities Act), telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une déclaration d'enregistrement en vigueur ou d'une exemption aux exigences d'enregistrement applicable. La Société a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission pour enregistrer la revente des actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription préfinancés.

Goldman Sachs Bank Europe SE et SVB Securities LLC sont intervenues en qualité d'agents de placement dans le cadre du financement PIPE.

Braidwell LP, des fonds conseillés par Baker Bros. Advisors LP et BpiFrance Participations SA, actionnaires existants de la Société et Venrock Healthcare Capital Partners, ont souscrit respectivement 11 millions de dollars, 38 millions de dollars, 8 millions de dollars et 30 millions de dollars américains d'actions ordinaires et Braidwell LP, des fonds conseillés par Baker Bros. Advisors LP et Venrock Healthcare Capital Partners ont souscrit respectivement 19 millions de dollars américains, 41 millions de dollars américains et 28 millions de dollars américains de bons de souscription préfinancés. Certains autres investisseurs, tels que Fairmount, RA Capital Management et Vivo Capital ont participé au placement privé.

Les actions ordinaires nouvelles et les bons de souscription préfinancés seront émis dans le cadre de deux émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offres réservées à des catégories spécifiques d'investisseurs en application de l'article L. 225-138 du Code de commerce et conformément aux décisions du Directeur Général en date du 9 juin 2022 agissant sur subdélégation du Conseil d'administration de la Société en date du 8 juin 2022, en vertu des délégations consenties en application de la résolution 18 adoptée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2022.

Les représentants de Baker Bros. Advisors LP et BpiFrance Participations SA au Conseil d'administration de la Société n'ont pas pris part au vote sur les décisions lors de la réunion du Conseil d'administration du 8 juin 2022.

Les actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre du financement PIPE feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris au moyen d'un prospectus d'admission soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers.