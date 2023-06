DBV Technologies participera au prochain congrès de l'EAACI 2023

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui sa participation au prochain congrès de l'European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), qui se tiendra du 9 au 11 juin 2023, à Hambourg, en Allemagne. DBV présentera trois posters, organisera un symposium et tiendra un stand d'exposition dans le hall d'exposition du congrès.

Les données présentées lors des sessions scientifiques décriront le fardeau actuel de l'allergie aux arachides et les stratégies de gestion du traitement pour les enfants au Royaume-Uni. DBV présentera notamment les données d'efficacité et de safety son étude de phase 3 EPITOPE, sur l'immunothérapie épicutanée (EPIT) avec Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans, avec ou sans asthme concomitant. Les enfants de 1 à 3 ans représentent la tranche d'âge dans laquelle la plupart des enfants allergiques à l'arachide sont diagnostiqués, mais il n'existe actuellement aucune thérapie approuvée pour cette population de patients.

"Nous savons qu'il existe un besoin urgent et non satisfait en matière d'options thérapeutiques pour les enfants âgés de 1 à 3 ans souffrant d'une allergie à l'arachide, et qu'actuellement aucune thérapie approuvée par la FDA ou l'EMA n'existe pour les enfants de moins de quatre ans", a déclaré Daniel Tasse, Directeur Général de DBV Technologies. "C'est pourquoi nous travaillons dur pour faire progresser notre science sur cette population de patients et nous sommes heureux d'avoir de nouveau cette année une présence significative à l'EAACI pour partager nos avancées et participer à des discussions académiques avec les nombreux leaders d'opinion mondiaux de l'allergie et de l'immunologie qui seront présents à cette occasion."

Le symposium de DBV, intitulé "Adressing the Burden of Patients Living with Peanut Allergy", sera co-présidé par Stefania Arasi, MD, PhD, MSc, pédiatre allergologue et chercheuse à l'unité d'allergie pédiatrique du Bambino Gesù Children Research Hospital (IRCCS) à Rome, et présidente de la division pédiatrique de l'EAACI, et par Susanne Lau, MD, PhD, directrice adjointe du département de médecine respiratoire pédiatrique, d'immunologie et de médecine des soins intensifs à l'université de médecine de la Charité, à Berlin. À l'occasion du symposium, Sabine Schnadt, de l'Association allemande des allergies et de l'asthme, Mönchengladbach (Allemagne), interviendra sur la valeur des seuils de réaction, tandis que le Dr George du Toit, du King's College de Londres, commentera les données de l'étude de phase 3 EPITOPE.