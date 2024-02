DBV Technologies participera au prochain congrès de l'AAAAI 2024

(Boursier.com) — DBV Technologies, une entreprise biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires, a annoncé aujourd'hui la présentation de deux posters au congrès annuel de l'Académie Américaine des Allergies, de l'Asthme et de l'Immunologie (American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, AAAAI), qui se tiendra du 23 au 26 février à Washington, D.C.

Une première présentation sous forme de poster par le Dr. David Fleischer, du Children's Hospital Colorado, décrira les résultats de sécurité d'emploi à long terme (cinq ans) de l'immunothérapie épicutanée (EPIT) avec Viaskin Peanut chez des enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 à 11 ans dans l'étude de phase 3 PEOPLE (PEPITES Open-Label Extension).

Une seconde présentation en collaboration avec l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai et Beckman Coulter Life Sciences, décrira comment les effets immunomodulateurs du système immunitaire liés au traitement par Viaskin Peanut ont été caractérisés au fil du temps chez les jeunes enfants en utilisant une approche simplifiée et innovante des tests d'activation des basophiles (BAT) au cours de l'étude multicentrique de phase 3 EPITOPE chez les enfants âgés de 1 à 3 ans.

Par ailleurs DBV sponsorise une présentation produit ne relevant pas de la formation médicale continue "non-CME Product Theater" intitulée "Importance of Early Intervention for Peanut Allergy" (Importance d'une intervention précoce dans la prise en charge de l'allergie à l'arachide"). Les professeurs, Dr. Hugh Sampson et Dr. Julie Wang, de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai, et Dr. David Fleischer, du Children's Hospital Colorado, discuteront des bénéfices cliniques de l'instauration précoce d'un traitement contre l'allergie à en s'appuyant sur des situations concrètes vécues par des patients. Les intervenants évoqueront également la manière dont ils abordent le processus de prise de décision partagée avec les familles à la suite d'un diagnostic d'allergie à l'arachide, y compris les facteurs liés à la participation à une étude clinique, tels que l'éligibilité et la compréhension des barrières à l'inclusion. Le "non CME Product Theater" aura lieu le samedi 24 février, de 10h00 à 10h30, (heure de l'Est), au Walter E. Washington Convention Center, niveau 2, hall D.

Cotation...

DBV est fier de parrainer la réception du programme Fellows-in-Training (FIT), de l'AAAAI le vendredi 23 février. La réception privée accueillera les Fellows-in-Training actuels en allergie/immunologie.

DBV tiendra également un stand (no 567) dans le hall d'exposition de l'AAAAI où les participants pourront s'informer sur l'immunothérapie épicutanée avec Viaskin, ainsi que sur nos études cliniques en cours chez les enfants allergiques à l'arachide.

"Les données de sécurité d'emploi à 5 ans de notre étude de phase 3 PEOPLE, étude d'extension en ouvert de Viaskin Peanut chez des enfants âgés de 4 à 11 ans, démontrent que le profil de sécurité d'emploi à long terme de Viaskin Peanut 250 microgrammes est cohérent avec les résultats de sécurité d'emploi observés dans des périodes de traitement plus courtes (un an, trois ans)", a déclaré le Dr. Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies.