DBV Technologies participera au prochain congrès de l'AAAAI 2023

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui sa participation prochaine au congrès annuel de l'Académie Américaine d'Allergie, d'Asthme et d'Immunologie (American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, AAAAI), qui se tiendra du 24 au 27 février 2023 à San Antonio, Texas.

Deux présentations de posters scientifiques ont été acceptées sur les données d'efficacité et de sécurité de sous-groupes de patients de l'étude de phase 3 EPITOPE. DBV tiendra également un stand dans le hall d'exposition de l'AAAAI (no 1826).

Les données cliniques qui seront présentées porteront sur le profil d'efficacité et de sécurité de l'immunothérapie épicutanée (EPIT) avec Viaskin Peanut 250 µg de l'étude de phase 3 EPITOPE chez des enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide avec ou sans certaines conditions atopiques comorbides. Un poster compare les données d'efficacité et de sécurité chez les enfants avec et sans allergies alimentaires concomitantes, tandis que le second poster se concentre sur les enfants avec et sans dermatite atopique.

Cette année la réunion comprendra également un " non-CME Product Theater " sur le rôle immunologique de la peau dans l'allergie alimentaire. Les professeurs Hugh Sampson, MD, de l'Icahn School of Medicine au Mount Sinai, et le Dr Cecilia Berin, Ph.D., Bunning Professor for Food Allergy Research de la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University, discuteront des propriétés immunitaires de la peau en relation avec l'allergie alimentaire et du mécanisme présumé de l'immunothérapie épicutanée, une nouvelle approche de la désensibilisation aux allergènes qui tire parti des fonctions immunologiques de la peau. Le " Product Theater " est prévu le samedi 25 février, de 10 h à 10h30 CST, dans le hall d'exposition 2 du congrès annuel de l'AAAAI, au niveau du hall.

DBV est également très heureux de parrainer la réception du programme FIT (Fellows-in-Training) de l'AAAAI. Cette réception privée sera ouverte aux actuels Fellows-in-Training en allergologie/immunologie, le vendredi 24 février de 17h00 à 18h00 CST au San Antonio Marriott Rivercenter, troisième étage, Grand E.

"Nous sommes fiers de présenter les données d'efficacité et de sécurité de phase 3 de notre immunothérapie par voie épicutanée chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide et atteints d'une allergie alimentaire ou d'une dermatite atopique concomitante lors du congrès annuel de l'AAAAI, car il s'agit de pathologies allergiques comorbides courantes chez les jeunes enfants allergiques à l'arachide", a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical de DBV Technologies. "Les résultats démontrent une cohérence en termes de sécurité et d'efficacité au sein de plusieurs groupes de patients, validant encore davantage le bénéfice potentiel de l'utilisation de la plateforme Viaskin pour le traitement de l'allergie à l'arachide chez les jeunes enfants. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'amener cette thérapie innovante au-devant de la communauté médicale et nous sommes impatients de poursuivre les recherches sur les jeunes enfants allergiques à l'arachide."