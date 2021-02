DBV Technologies participera au prochain congrès de l'AAAAI 2021

(Boursier.com) — DBV Technologies a annoncé aujourd'hui sa participation prochaine à la réunion scientifique annuelle de l'Académie Américaine d'Allergie, d'Asthme et d'Immunologie (American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, AAAAI), qui se tiendra du 26 février au 1er mars 2021.

Deux présentations scientifiques ont été acceptées, dont un poster clinique et un poster non clinique. DBV disposera également d'un stand virtuel dans le hall d'exposition virtuel de l'AAAAI.

Les données présentées porteront sur l'analyse post-hoc de l'essai clinique de phase 3 PEPITES de 12 mois, qui montre que l'immunothérapie épicutanée quotidienne (Epicutaneous Immunotherapy, EPIT) obtenue avec 250 ?g de DBV712 peut réduire la gravité des réactions allergiques chez les enfants de 4 à 11 ans allergiques aux arachides. DBV présentera également des données précliniques suggérant que l'EPIT a réduit la dégranulation des mastocytes en faisant augmenter l'expression des récepteurs de l'immunoglobuline G (IgG) dans un modèle de souris d'allergie à la noix de cajou. Ces données ont permis d'apporter à DBV une meilleure compréhension de la modulation immunitaire induite par l'EPIT.

DBV parraine également le salon de réseautage 'Fellows in Training' (FIT), une plateforme permettant aux participants et aux membres de l'AAAAI de se connaître, d'échanger les uns avec les autres et de découvrir d'éventuelles opportunités de carrière. À l'occasion de l'ouverture de la FIT Lounge, un mot de bienvenue sera prononcé par le Dr Hugh Sampson, conseiller scientifique chez DBV, professeur de pédiatrie Kurt Hirschhorn à l'École de médecine Icahn à Mount Sinai et directeur émérite de l'Institut d'Allergie Alimentaire Jaffee.

"Les données que nous présentons cette année à l'AAAAI mettent en évidence le potentiel diversifié de l'immunothérapie épicutanée et de la plateforme Viaskin", a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical chez DBV Technologies. "Je suis heureux que nous participions à des discussions approfondies sur les bénéfices potentiels qu'entraînent l'utilisation de la plateforme Viaskin dans le traitement de l'allergie aux arachides chez les enfants et d'accroître notre compréhension de la façon dont l'EPIT pourrait moduler la réponse immunitaire de l'organisme."