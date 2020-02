DBV Technologies nomme un nouveau Directeur des Opérations Techniques

DBV Technologies nomme un nouveau Directeur des Opérations Techniques









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique DBV Technologies nomme Pascal Wotling au poste de Directeur des Opérations Techniques, à compter du 1er avril 2020. Il sera responsable de la fabrication, de l'approvisionnement et du développement des process pour les nouveaux produits. Il siègera au Comité Exécutif et rapportera à Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies.

Je suis ravi de l'arrivée de Pascal dans notre équipe. Pascal est en effet un dirigeant engagé qui compte deux décennies d'expertise dans la gestion d'opérations complexes liées à la fabrication de médicaments , commente Daniel Tassé. Son expérience sera décisive lorsqu'il pilotera l'exécution de notre stratégie de fabrication, incluant le développement des nouveaux produits, et pour avancer dans l'organisation de la mise sur le marché afin que les patients puissent bénéficier de notre premier médicament, quand il sera approuvé .