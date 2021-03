DBV Technologies : nomination d'une nouvelle présidente de son comité d'audit

(Boursier.com) — DBV Technologies a annoncé la nomination de Mme Viviane Monges, administratrice et membre du comité d'audit du conseil d'administration, en tant que présidente du comité d'audit à compter du 23 mars 2021 en remplacement de Mme Claire Giraut.

Mme Monges est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de DBV Technologies, depuis mai 2019. Mme Monges siège actuellement au conseil d'administration de Novo Holdings au Danemark, d'Union Chimique Belge (UCB) en Belgique, d'Idorsia Pharmaceuticals en Suisse et de Voluntis SA en France. Plus tôt dans sa carrière, Mme Monges a occupé plusieurs postes de direction financière chez Wyeth Pharmaceuticals, Novartis OTC, Galderma et, plus récemment, comme directrice financière de la division Business Excellence de Nestlé.

Mme Giraut a été membre du conseil d'administration de la société depuis juin 2016 et a présidé le comité d'audit du conseil depuis décembre 2016.

"Au nom de tous les membres du conseil d'administration, de l'équipe de direction de la société et des actionnaires, je remercie Claire pour son professionnalisme, son expertise et l'engagement avec lequel elle a présidé le comité d'audit de DBV Technologies. Nous la remercions pour ses nombreuses contributions et lui souhaitons le meilleur pour la suite", a déclaré Michel de Rosen, président du conseil d'administration de DBV Technologies. "Nous félicitons Viviane pour ce nouveau rôle de présidente du Comité d'Audit et nous nous réjouissons par avance de notre collaboration à venir. Les compétences financières et l'expérience de Viviane continueront à apporter un éclairage précieux à DBV Technologies."

DBV Technologies et le Conseil d'Administration sont en train de finaliser la nomination provisoire d'un nouvel administrateur indépendant pour combler le poste actuellement vacant et rejoindre le Comité d'Audit de la Société. Cette nomination sera proposée au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire qui se réunira le 19 mai 2021. Les détails et procédures relatifs à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de la Société seront communiqués à une date ultérieure.