DBV Technologies met en place un programme At-The-Market (ATM) sur le Nasdaq

(Boursier.com) — DBV Technologies, société de biotechnologie au stade clinique, annonce ce jour l'enregistrement d'un supplément au prospectus auprès de la U.S. Securities Exchange Commission aux Etats-Unis dans le cadre de la mise en place d'un programme de financement dit "At-the-market offering".

Ce financement permettra à la société d'émettre et de placer notamment auprès d'investisseurs ayant manifesté un intérêt, en une ou plusieurs fois, à tout moment, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares, pour un montant total brut maximum de 100.0 millions de dollars, chaque ADS donnant droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire de la Société, dans le cadre d'un contrat de placement conclu avec Jefferies LLC, en qualité d'agent placeur, sous réserve des limites imposées par la réglementation française.

Le calendrier des offres éventuelles d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le Programme ATM reste effectif jusqu'à l'expiration du prospectus de la Société relatif à l'enregistrement des ADSs au titre du Programme ATM, soit jusqu'au 16 juillet 2024, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du contrat de placement ou atteinte du montant maximum du programme.

La société envisage actuellement d'utiliser le produit net (après déduction des commissions et dépenses en lien avec le financement) éventuel des émissions d'ADSs effectuées dans le cadre du Programme ATM ainsi que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants, principalement pour les activités liées au lancement potentiel de ViaskinTM Peanut, ainsi que pour financer le développement des produits candidats de la Société utilisant sa plateforme Viaskin, son fonds de roulement et ses autres besoins généraux, au gré de la Société.

Jefferies, en tant qu'agent placeur, mettra en oeuvre des efforts commercialement raisonnables afin d'assurer le placement, au nom de la Société, de toutes les ADSs que la Société souhaiterait émettre auprès des investisseurs éligibles la sollicitant, conformément aux pratiques usuelles de Jefferies en matière de placement et de négociation. Le prix d'émission des actions nouvelles est susceptible de varier en fonction des conditions de marché et d'autres facteurs. Seuls les investisseurs éligibles (tels que détaillés ci-dessous) pourront souscrire des ADSs dans le cadre du Programme ATM.

Les ADSs et les actions ordinaires sous-jacentes aux ADSs seront émises par voie d'une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce et conformément à la 28ème résolution adoptée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires en date du 19 mai 2021, dans la limite d'un nombre maximum de 16.528.961 actions (soit le maximum autorisé par les actionnaires pour ladite résolution), représentant une dilution potentielle maximum d'environ 30% sur la base du capital émis à ce jour, étant précisé que le nombre d'actions ordinaires sous-jacentes devant être admises sur le marché réglementé d'Euronext à Paris représentera, sur une période de 12 mois, moins de 20% des actions ordinaires déjà admises aux négociations sur ledit marché sans prospectus d'admission.

Les nouvelles actions ordinaires à céder sous forme d'ADS seraient émises en une ou plusieurs fois au prix du marché des ADS au moment de la fixation du prix de l'augmentation de capital envisagée.