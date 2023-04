DBV Technologies : message reçu

(Boursier.com) — DBV Technologies monte de 3% ce jeudi à 3,07 euros, alors que le groupe a présenté une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 192,3 millions de dollars au 31 mars 2023 sur la base d'informations préliminaires et non auditées.

L'entreprise biopharmaceutique au stade clinique a aussi annonce avoir reçu une réponse écrite de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis concernant la voie réglementaire pour le patch expérimental Viaskin Peanut 250 g (DBV712) chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide. En février 2023, DBV avait soumis une demande de réunion pré-BLA à la FDA. L'agence a accordé la demande de réunion pré-BLA sous forme de réponse écrite uniquement. Dans les réponses écrites de la FDA reçues récemment, l'Agence a confirmé que les données de la phase 3 de l'étude EPITOPE de la société répondaient aux critères pré-spécifiés de succès pour le critère d'évaluation principal et n'a pas demandé d'étude d'efficacité supplémentaire pour soutenir une future demande de BLA, mais requiert que DBV mène une étude d'innocuité supplémentaire chez les enfants de 1 à 3 ans en utilisant le patch original Viaskin Peanut pour augmenter les données d'innocuité collectées dans l'étude EPITOPE de phase 3. La nouvelle étude de sécurité vise à compléter la base de données de sécurité chez les enfants âgés de 1 à 3 ans jusqu'à environ 600 patients sous traitement actif, ce qui est conforme à la position de la FDA concernant le dossier de DBV chez les enfants de 4 à 7 ans. L'étude de sécurité ne nécessitera pas de test de provocation orale pour la participation à l'étude.

La nouvelle étude de sécurité produira également des données sur l' adhésion aux patchs avec un mode d'emploi mis à jour qui s'aligne sur la méthodologie convenue avec la FDA pour l'étude de phase 3 de VITESSE. DBV s'engage avec la FDA sur les éléments de conception critiques de la nouvelle étude de sécurité et prévoit de soumettre une proposition de protocole d'étude de sécurité à la FDA d'ici la fin du deuxième trimestre 2023.

Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans (patch original) et Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans (patch modifié) en tant que produits candidats distincts progresseront avec des chemins cliniques et réglementaires indépendants.

Portzamparc intègre désormais cette classe d'âge dans sa valorisation avec un cours cible qui passe de 5,5 à 7,5 euros. Le conseil de l'analyste reste à l'achat...