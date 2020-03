DBV Technologies : livraison des actions ordinaires issues de l'exercice de l'option de surallocation

Crédit photo © Société DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce le règlement-livraison des actions ordinaires supplémentaires au titre de l'exercice partiel de l'option de surallocation dans le cadre de son offre globale. Un total de 338.687 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 677.374 d'American Depositary Shares (ADS), aux mêmes modalités que les titres émis précédemment dans le cadre de l'offre globale dont le règlement-livraison a eu lieu le 4 février, à la suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation par les banques chefs de file et teneurs de livres associés.

Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. A la suite du Règlement-Livraison Complémentaire, le produit brut de l'offre globale versé à la société s'élève à environ 160,7 millions de dollars américains, soit environ 146,1 millions d'euros, avant déduction des commissions, frais et dépenses estimés devant être payés par la Société.

Les ADSs sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole DBVT et les actions ordinaires de la société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole DBV.

La société envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, en ce compris les efforts de commercialisation pour le lancement dans le courant du 2eme semestre 2020, et accessoirement pour financer la recherche et le développement de produits candidats utilisant la plateforme Viaskin, ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.

Un document d'enregistrement Form F-3 relatif aux titres à émettre dans le cadre de l'offre globale a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et a été déclaré effectif le 1er octobre 2019.

Une demande d'admission des nouvelles actions ordinaires à émettre dans le cadre de l'offre globale sur le marché réglementé d'Euronext Paris a été effectuée