DBV Technologies : les résultats de People détaillés dans une publication

Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce la publication dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) des résultats de l'étude d'extension en ouvert de 3 ans de l'essai de Phase III Pepites (People), étude d'extension de long terme menée sur Viaskin Peanut.

A ce jour, People représente la plus grande étude d'immunothérapie à long terme contre l'allergie aux arachides et démontre un rapport bénéfice/ risque favorable sur une période de traitement de 3 ans au Viaskin Peanut. Les patients ont en effet démontré un bénéfice clinique durable et à long terme, avec 2 années supplémentaires de traitement au Viaskin Peanut, avec peu d'interruptions dues à des événements indésirables.

Les données principales de People ont été annoncées en janvier 2020 et présentées de façon plus détaillée lors de la réunion annuelle de l'American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) en mars 2020.

La demande de licence de produits biologiques (BLA) pour le produit expérimental DBV712 ; destiné aux enfants de 4 à 11 ans allergiques aux arachides, est actuellement examinée par la Food and Drug Administration américaine. En cas d'approbation, DBV712 serait la première option de traitement épicutané non invasif, à prise quotidienne unique, pour les enfants vivant avec une allergie aux arachides.