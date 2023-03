DBV Technologies : La trésorerie et les équivalents s'élèvent à 209,2 millions de dollars

(Boursier.com) — La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 209,2 millions de dollars au 31 décembre 2022, contre 77,3 millions de dollars au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 131,9 millions expliquée par :

-194,1 millions provenant principalement des financements par ATM en mai 2022 (14,1 millions nets des coûts de transaction), puis par placement privé d'actions en juin 2022 (180,4 millions nets des coûts de transaction) ;

-26,1 millions remboursés des autorités fiscales françaises pour les crédits d'impôt recherche des exercices 2019, 2020, et 2021 ;

-Et partiellement compensé par :

$81,8 millions de flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles, avant remboursement de 26,1 millions des crédits d'impôt recherche, soit une diminution de 24% par rapport à l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021, reflétant les mesures de gestion des coûts initiées et poursuivies depuis 2020.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 est une perte nette de 96,3 millions de dollars contre une perte nette de 97,8 millions pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice) est de 1,24$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.