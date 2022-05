DBV Technologies : La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars s'élevaient à 74,1 M$

(Boursier.com) — DBV Technologies fait le point sur le développement de ses activités et annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2022 :

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé à DBV Technologies une réunion de Type C en vue de s'accorder sur le protocole de la nouvelle étude clinique pivot de Phase 3 du patch Viaskin Peanut.

Le protocole de l'étude a été récemment soumis à la FDA dans le cadre de la soumission de l'ensemble des documents d'information de la réunion de Type C.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars 2022 s'élevaient à 74,1 millions de dollars, contre 77,3 millions de dollars au 31 décembre 2021. La diminution de la trésorerie de 3,2 millions de dollars au cours des trois premiers mois de 2022 est principalement attribuable au remboursement du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) des années 2019 et 2020 pour 20,9 millions de dollars compensé en partie par les besoins liés aux activités opérationnelles pour 22,4 millions de dollars et à l'effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour (1,6) millions de dollars.