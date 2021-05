DBV Technologies : la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars s'élevaient à 152,5 M$

Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. Les états financiers trimestriels ont été approuvés par le Conseil d'Administration le 30 avril 2021. "Je suis satisfait de la poursuite générale des mesures de réduction des coûts de DBV au cours du premier trimestre 2021", a déclaré Daniel Tasse, Directeur Général de DBV Technologies. "Nous demeurons vigilants quant à nos dépenses et confiants sur le fait que notre trésorerie au 31 mars 2021 financera nos opérations jusqu'au second semestre de 2022. Nous restons concentrés sur l'avancement du dossier réglementaire de Viaskin Peanut et le développement de notre pipeline dans le but d'améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires."

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 mars 2021 s'élevaient à 152,5 millions de dollars, contre 196,4 millions de dollars au 31 décembre 2020. Sur le premier trimestre clos au 31 mars 2021, la diminution nette de 43,9 millions de dollars est principalement attribuable aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles pour (36,2) millions de dollars et à l'effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour (7,9) millions de dollars. Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement se sont élevés à (0,2) million de dollars et les flux de trésorerie liés aux activités de financement à 0,4 million de dollars. Hors montants versés dans le cadre du plan de restructuration sur le premier trimestre de 2021 pour 4,9 millions de dollars, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à (31,3) millions de dollars, ce qui reflète la mise en oeuvre continue de mesures de réduction des coûts par la Société. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

Produits opérationnels : les produits opérationnels se sont élevés à 2,9 millions de dollars pour le trimestre clos au 31 mars 2021, contre à 4,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2020, en baisse de 37,7 %. Pour les 3 mois clos le 31 mars 2021 et 2020, les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et par les produits reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science. La diminution des produits opérationnels est principalement due à la baisse du CIR, les frais de recherche et développement, et donc les dépenses éligibles au CIR, étant en diminution.

Charges opérationnelles : Les charges opérationnelles du premier trimestre 2021 s'élèvent à 32,6 millions de dollars, contre 45,9 millions de dollars pour le premier trimestre 2020. La diminution de 13,4 millions de dollars des charges opérationnelles est principalement attribuable à la diminution des dépenses de personnel, qui est directement liée à la réduction des effectifs mise en oeuvre par DBV à la suite de son plan de restructuration global initié en 2020. Les dépenses de personnel ont diminué de 9,7 millions de dollars, de 18,7 millions de dollars pour les 3 mois clos le 31 mars 2020 à 9,0 millions de dollars pour les 3 mois clos le 31 mars 2021, soit une baisse de 52%, pour une diminution de 61% du l'effectif moyen entre les deux périodes (311 et 121 ETP respectivement pour le premier trimestre 2020 et 2021).

Au 31 mars 2021, l'effectif de DBV comptait 104 employés. La diminution des autres charges opérationnelles est principalement liée aux mesures de discipline budgétaire prises par DBV. En raison des effets de la pandémie de COVID-19, DBV a également connu une diminution de certaines dépenses, notamment des frais de congrès et de déplacements.

Perte nette : la perte nette s'est élevée à (29,4) millions de dollars pour les 3 mois clos le 31 mars 2021, contre (40,9) millions de dollars pour les 3 mois clos le 31 mars 2020. La perte par action (basée sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) s'est élevée respectivement à (0,54) et (0,79) dollars pour les 3 mois clos le 31 mars 2021 et 2020.

La société n'organisera pas de conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du premier trimestre 2021. Elle organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du premier semestre 2021 en août 2021.