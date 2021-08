DBV Technologies : la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin s'élevaient à 125,5 M$

(Boursier.com) — DBV Technologies S.A., laboratoire biopharmaceutique français, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2021. Les états financiers trimestriels et semestriels ont été approuvés par le Conseil d'Administration le 2 aout 2021.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2021 s'élevaient à 125,5 millions de dollars, contre 196,4 millions de dollars au 31 décembre 2020 et 152,5 millions de dollars au 31 mars 2021. La diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de (27,0) millions de dollars sur le deuxième trimestre et (70,9) millions de dollars sur le premier semestre 2021 est principalement attribuable aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et à l'effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Hors montants versés dans le cadre du plan de restructuration sur le premier semestre de 2021 pour 6,3 millions de dollars, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à (60,2) millions de dollars en U.S. GAAP et (57,8) millions de dollars en IFRS, ce qui reflète la mise en oeuvre continue de mesures de réduction des coûts par la Société. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

Produits opérationnels

Les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et par les produits reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science. Les produits opérationnels se sont élevés à (1,5) millions de dollars sur le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021 et 1,5 millions de dollars sur le premier semestre clos le 30 juin 2021 contre 3,6 millions de dollars sur le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 et 8,3 millions de dollars sur le premier semestre clos le 30 juin 2020. La diminution des produits opérationnels est principalement attribuable à la révision des revenus comptabilisés dans le cadre de l'accord de collaboration avec Nestlé, la Société ayant actualisé la mesure d'avancement de l'étude clinique de phase II conduite dans le cadre du contrat en raison de retards de recrutements.

Les charges opérationnelles du deuxième trimestre 2021 s'élèvent à (29,6) millions de dollars en U.S. GAAP, contre (51,3) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2020. Sur le première semestre 2021, les charges opérationnelles s'élèvent à (62,2) millions de dollars en U.S. GAAP et (62,0) millions de dollars en IFRS, contre respectivement (97,2) millions de dollars et (96,9) millions de dollars. La diminution des charges opérationnelles est principalement attribuable à la diminution des dépenses externes et des honoraires en raison de mesures de discipline budgétaire prises par DBV, ainsi qu'à la diminution des dépenses de personnel, en lien direct avec la réduction des effectifs mise en oeuvre par DBV dans le cadre de son plan de restructuration globale annoncé en 2020.

Hors dépenses liées aux paiements en actions, les dépenses de personnel ont diminué de 9,7 millions de dollars, passant de 23,1 millions de dollars sur le premier semestre 2020 à 13,4 millions de dollars sur le premier semestre 2021, soit une diminution de 42%, en lien avec la diminution de 64% de l'effectif moyen entre les deux périodes (111 et 311 ETP pour les semestres clos les 31 juin 2021 et 2020 respectivement). Au 30 juin 2021, DBV comptait 97 employés.

La perte nette s'est élevée à (30,7) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2021, contre (48,2) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2020.

La perte par action (basée sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) s'est élevée respectivement à (0,56) et (0,88) dollars sur le deuxième trimestre 2021 et 2020.

Au premier semestre 2021, la perte nette s'élevait respectivement à (60,1) millions de dollars en U.S. GAAP et (60,2) millions de dollars en IFRS. La perte par action s'est élevée à (1,09) dollars en U.S. GAAP et (1,10) dollars en IFRS.

Class action américaine

Une plainte en recours collectif (class action américaine) a été déposée le 15 janvier 2019 devant la United States District Court for the District of New Jersey. La plainte allègue que la Société et ses dirigeants ont enfreint certaines lois fédérales. Le 29 juillet 2021, immédiatement après l'audience, la U.S. District Court du District du New Jersey a rendu une décision accédant à la requête de la société visant à rejeter sans préjudice la deuxième plainte amendée de la class action déposée par les plaignants. La Cour a indiqué que la deuxième plainte amendée était déficiente à plusieurs égards et a accordé aux plaignants jusqu'au 30 septembre pour amender leur demande et essayer de remédier à ces insuffisances.

"DBV continue à se focaliser sur l'avancement du dossier réglementaire de Viaskin Peanut. Sur le 2ème trimestre 2021, nous avons fait des progrès significatifs dans le développement et la sélection de patch Viaskin Peanut modifiés" a déclaré Daniel Tasse, Directeur Général de DBV Technologies. "Les deux patchs modifiés sélectionnés démontrent une plus forte adhésion par rapport au système actuel, tout en préservant la structure de la chambre d'occlusion et de la dose d'allergène. Par ailleurs, DBV a progressé dans ses efforts en matière d'études cliniques. Nous avons lancé une étude de phase I destinée à appuyer l'étude EQUAL et avons soumis le protocole de l'étude STAMP à la FDA. En parallèle, DBV est resté vigilant quant à ses dépenses et je suis confiant que notre trésorerie au 30 juin 2021 financera nos opérations jusqu'au second semestre 2022."