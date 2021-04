DBV Technologies : l'AG Mixte du 19 mai se tiendra à huis-clos

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique française, annonce la tenue à huis-clos de son Assemblée Générale Mixte le mercredi 19 mai 2021 à 14h00.

La société attache une grande importance à la sécurité de tous les actionnaires et celle de ses employés. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 (modifiée et étendue par l'ordonnance no 2020-1497 du 2 décembre 2020 et par le décret no 2021-255 du 9 mars 2021) portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, le conseil d'administration de la Société a décidé la tenue de l'Assemblée Générale à huis clos sans la présence physique des actionnaires et de toute autre personne autorisée à y assister, au siège social de la Société situé au 177-181, avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge.