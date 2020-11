DBV Technologies : Hugh Sampson quitte son poste de Directeur Scientifique

DBV Technologies : Hugh Sampson quitte son poste de Directeur Scientifique









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce, que le Dr Hugh Sampson a décidé de quitter son poste de Directeur Scientifique chez DBV, à compter du 1er décembre 2020, pour reprendre son programme de recherche au Jaffe Food Allergy Institute du Mount Sinaï de New York (Etats-Unis). Parallèlement à son rôle de Directeur Scientifique, le Dr Sampson a poursuivi son engagement envers la communauté de patients souffrant d'allergies alimentaires, en dirigeant son laboratoire de recherche, en menant un essai de prévention sponsorisé par le NIH (National Institutes of Health) et en continuant les consultations de patients en clinique à temps partiel.

Le Dr Sampson sera désormais conseiller scientifique du Directeur Général et président du Comité Scientifique de DBV. Dans ses nouvelles fonctions, il restera impliqué dans ls projets de développement de DBV en immunothérapie épicutanée (EPITTM).

Après trois ans passés en tant que membre du Comité Scientifique de DBV, le Dr Sampson avait rejoint DBV en 2015 pour diriger officiellement les efforts scientifiques mondiaux de la Société et étudier de nouvelles applications potentielles du médicament expérimental Viaskin, pour le traitement des allergies alimentaires et des maladies auto-immunes, et pour le développement de nouveaux vaccins.